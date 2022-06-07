Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и "Азовсталь", входящие в группу Рината Ахметова "Метинвест", обратились в Офис генерального прокуратура с просьбой открыть уголовные производства о краже россиянами металлопродукции.

Об говорится в официальных заявлениях комбинатов.

"Из открытых источников заявителю стало известно, что представители военных формирований Российской Федерации (и подконтрольных им лиц и террористических группировок), которые оккупировали г. Мариуполь, вывозят в неизвестном направлении и используют по своему усмотрению без законных оснований надлежащее имущество комбината", - сказано в заявлениях.

На предприятиях добавили, что факты вывоза имущества подтверждены заявлениями оккупационных властей и коллаборантов о возобновлении работы мариупольского порта для вывоза металлопродукции и зерна, а также трекинговыми данными морского судна РМ3, зарегистрированного в РФ, которое доставило краденый металл в порт Ростова-на-Дону. Убытки комбинатов от кражи продукции составляют десятки миллионов долларов.

Комбинаты просят правоохранительные органы внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 185 и 186 УК Украины, а также начать расследование.

Ранее "Страна" писала, что в конце мая из Мариуполя в Ростов-на-Дону отправили 2,5 тысячи тонн украинского металлопроката.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.