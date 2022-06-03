Судно с вывезенным россиянами из Мариуполя 2,5 тысячами тонн украинского металлопроката вошло в акваторию порта российского Ростова-на-Дону. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, сегодня в Мариуполь должно зайти ещё одно судно для вывоза металла.

В Украине заявляют, что этот вывоз незаконный. А компания Метинвест, которой принадлежит металлопрокат, обвинила россиян в пиратстве и мародёрстве.

Напомним, в Мариуполе включили водопровод, но из-за перебитых при осаде труб вода течет по улицам.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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