Назначенные Россией "власти Запорожской области" заговорили о "национализации" местных предприятий Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Член "военно-гражданской администрации" Владимир Рогов заявил, что законные владельцы предприятий "финансируют украинских националистов", передают "РИА Новости"

Напомним, в Херсоне на днях россияне "национализировали" два торговых центра сети "Эпицентр".

Также мы писали, что в Запорожской области "власти" ранее анонсировали "национализацию" украинского госимущества.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.