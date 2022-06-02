Имущество и ресурсы, принадлежавшие Украине в Запорожской области, будут "национализированы" согласно подписанному 1 июня "указу" "руководства военно-​гражданской администрации". Об этом сообщил назначенный Россией "заместитель главы ВГА" региона Андрей Трофимов.

Его слова приводят российские СМИ.

По словам Трофимова, "указ" "подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области".

Он уточнил, что перевести в собственность области предстоит земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина готовится остановить Запорожскую АЭС при малейшей угрозе потере контроля над ней.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.