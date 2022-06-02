Украина рассматривает вопрос полной остановки находящейся в оккупированном Энергодаре Запорожской АЭС в случае малейшей угрозы потери контроля над захваченной российскими войсками станцией.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Бойко, передает "Интерфакс-Украина".

"В рамках подготовки к постоянному прохождению отопительного сезона рассматривается сценарий с полной остановкой ЗАЭС", - заявил Бойко.

Он добавил, что к такому шагу прибегнут при "малейших движениях в сторону потери контроля над станцией". Бойко утверждает, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.

Напомним, захваченная в марте российскими оккупантами Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины. Также мы сообщали, что в "Энергоатоме" заявили о расстреле россиянами сотрудника Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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