В "Энергоатоме" опровергли информацию о том, что якобы на захваченной россиянами Запорожской АЭС есть запасы обогащенного урана и плутония, которые могут быть использованы в качестве сырья для ядерного оружия.

"Журналист Wall Street Journal Лоуренс Норман написал в своем Твиттере, что, по данным гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на захваченной россией Запорожской АЭС хранится 30 000 кг плутония и 40 000 кг обогащенного урана. И в связи с этим МАГАТЭ хочет быть уверенным, что запасы не исчезли, поскольку обогащенный уран и плутоний могут быть использованы как сырье для ядерного оружия. СМИ агрессора, и даже некоторые украинские издания, мгновенно подхватили "сенсацию". Однако она – фейковая. Все это – откровенная информационная провокация, и ни одно "утверждение" журналиста не соответствует действительности. Этот вброс сделан исключительно для того, чтобы в очередной раз шокировать российскую аудиторию, как было с фейками о биолабораториях, боевых птицах и т.д.", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что на Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. В то же время там хранятся тепловыделяющие сборки, но «это совсем другая история, и она называется - ядерное топливо. Которое, конечно, есть на всех АЭС мира".

Также, как отметили в "Энергоатоме", на ЗАЭС в специальном сухом хранилище хранится отработанное ядерное топливо, которое тоже никак не касается озвученной бессмыслицы.

Скриншот: Telegram/Енергоатом

Мы рассказывали, что Запорожская атомная электростанция продолжает работать в энергосистеме Украины. На станции заверяют, что там соблюдаются нормы ядерной, радиационной и экологической безопасности.

Однако российские военные, которые захватили атомную станцию, постоянно подвергают ее угрозам. Недавно возле нее установили системы залпового огня "Град".