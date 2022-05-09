На ЧАЭС опровергли информацию о колбе с радиоактивным веществом, якобы похищенной на станции российскими войсками, когда они захватили станцию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЧАЭС.

"7 мая на официальном Telegram-канале НАЭК "Энергоатом" появилась информация о якобы найденной колбе с радиоактивным веществом, что была похищена во время оккупации Чернобыльской АЭС. Данное сообщение было растиражировано в СМИ и получило широкое распространение среди населения", - сказано в сообщении.

В то же время, заявляет ЧАЭС, никаких ядерных или радиоактивных веществ похищено не было, и работники электростанции сохранили полный контроль над ядерными и радиоактивными материалами.

"Призываем коллег из НАЭК "Энергоатом" опровергнуть дезинформацию и удалить упоминание об этом в своем Telegram-канале", - заявили на ЧАЭС.

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