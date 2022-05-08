В Буче нашли украденную российскими военными радиоактивную колбу с Чернобыльской АЭС
В городе Буча Киевской области обнаружили одну из украденных российскими войсками колб с радиоактивным веществом, вывезенной во время оккупации из Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает в Telegram "Энергоатом".
По данным "Энергоатома", местный житель обнаружил находку в собственном доме после пребывания в нем российских оккупантов. После этого горожанин вызвал саперов.
Прибывшие на вызов специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию.
Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.
Напомним, уровень радиации на ЧАЭС был повышен во время оккупации, но уже пришел в норму.
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