В городе Буча Киевской области обнаружили одну из украденных российскими войсками колб с радиоактивным веществом, вывезенной во время оккупации из Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает в Telegram "Энергоатом".

По данным "Энергоатома", местный житель обнаружил находку в собственном доме после пребывания в нем российских оккупантов. После этого горожанин вызвал саперов.

Прибывшие на вызов специалисты изъяли опасную емкость и передали на утилизацию.

Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.

Напомним, уровень радиации на ЧАЭС был повышен во время оккупации, но уже пришел в норму.

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