Украина официально запросила у Международного агентства по атомной энергетике "большой список оборудования", которое ей необходимо для безопасной эксплуатации АЭС в условиях войны с Россией. Об этом директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Reuters.

Список включает в себя устройства для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы.

"Мы будем координировать реализацию той помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины", - сказал он.

В то же время Гросси уточнил, что "потребности очень велики", однако он поблагодарил страны за предоставленную помощь.

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