Уровень радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции действительно повышался, когда там находились российские военные, но сейчас пришел в норму.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения ЧАЭС, сообщает AFP.

"Уровень радиации, я бы сказал, в норме. Были моменты, когда уровень повышался из-за движения тяжелой техники, которую российские силы вводили сюда, и когда они ее выводили. Мы следим за этим в ежедневном режиме", – сказал он.

Напомним, что пока ЧАЭС оставалась в российской оккупации, в МАГАТЭ не могли подтвердить информацию, что российские военные получили высокие дозы радиации в Рыжем лесу под Чернобылем.

В частности, о заражении российских военных радиацией сообщал Генштаб ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.