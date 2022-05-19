Вслед за "Укрэнерго", где заявили, что Россия не может использовать электроэнергию с Запорожской АЭС, в "Энергоатоме" также ответили на заявления РФ, что эта станция "будет работать на Россию".

Сегодня утром компания сообщила, что станция продолжает работать в энергосистеме Украины. И обеспечивает энергией промышленные объекты.

"Текущая мощность энергоблоков ЗАЭС вполне достаточна для полноценной жизнедеятельности населения и работы промышленных объектов. Запорожская АЭС соблюдает нормы ядерной, радиационной и экологической безопасности. На территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны экологическое, противопожарное и радиационное состояние – в пределах нормы", - говорится в заявлении "Энергоатома".

Напомним, на Запорожской АЭС уволили троих сотрудников за участие в акции "Бессмертный полк".

Также "Страна" писала о том, что в ГБР подозревают замдиректора Чернобыльской АЭС в дезертирстве и помощи россиянам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.