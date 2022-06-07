Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока нет четких договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов. Об этом сообщают российские СМИ.

"Есть заявления президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости - даже с нашей помощью - проследовать в сторону международных вод", - сказал Песков.

При этом он добавил, что этот план вызывает "недоверие со стороны украинских представителей".

"Путин сказал, что российская сторона не будет использовать эти разминированные коридоры, которые предстоит создать, для каких-то наступательных действий в отношении тех приморских городов", - сказал сегодня Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта. Но сама Украина не доверяет заявлениям России относительно того, что ее боевые корабли не будут заходить в порты Украины после разминирования и разблокировки экспорта.

Также "Страна" рассказывала, что Зеленский считает, что противокорабельное оружие станет лучшим гарантом безопасного экспорта зерна.