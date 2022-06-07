Болгария отказала Украине в поставках вооружения. Решение принял парламент страны после запроса посла Украины Виталия Москаленко.

Об этом пишет местное издание The Sofia Globe.

"Национальное собрание приняло решение - Болгария не будет экспортировать оружие в Украину. Дело закрыто", - сказала лидер Болгарской социалистической партии и министр экономики Корнелия Нинова.

Премьер-министр Кирил Петков подтвердил, что правительство будет придерживаться решения парламента.

"Я думаю, что то, что мы сделали до сих пор для Украины, на уровне поддержки беженцев, на уровне средств, которые мы вложили до сих пор на гуманитарную помощь, что мы будем ремонтировать их технику, которую нельзя отремонтировать в другом месте, мы сделаем это в Болгарии", - сказал Петков.

Он напомнил, что Болгария поддержала все санкции против РФ, поэтому "болгарское государство сделало достаточно в этом направлении" и призвал к теме поставок оружия "не возвращаться каждые две недели".

Ранее мы публиковали видео, как в Болгарии украинских беженцев перевезли из курортных отелей в "зону" за колючей проволокой.

Также в Болгарии почти в три раза уменьшат компенсации за питание и проживание украинских беженцев.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.