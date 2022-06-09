Украинская армия теряет до 100 военных убитыми и до 500 ранеными ежедневно во время российско-украинской войны.

Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook.

"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, терпит огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит!", - написал Резников.

Главным достижением с начала полномасштабной агрессии РФ министр обороны назвал сохранение синергии всего военно-политического руководства Украины, а целью – "преодолеть Россию, как бы это сложно ни было".

Министр обороны заявил, что категорически не удовлетворен темпами и количеством вооружения, поставляемого Украиной, но в то же время выразил благодарность странам, которые поддерживают Украину.

Ранее в Минобороны сообщали, что Россия обстреливает Украину из дальних бомбардировщиков в акватории Черного моря.

Напомним, ночью враг обстрелял Николаевскую область. Есть погибший, повреждены жилые дома и ЛЭП.

Тем временем война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.