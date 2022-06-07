Посол США в Украине Бриджит Бринк провела первую официальную встречу после вручения верительных грамот президенту. Ее собеседником стал министр обороны Алексей Резников.

О встрече с ним сообщил Твиттер посольства США.

"Как я сказала Резникову, Украина вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью. Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", - сказано в Твиттере.

Встречу прокомментировали и в Фейсбуке Минобороны. В ведомстве рассказали, что Резников поздравил главу посольства США с началом работы в Киеве и поблагодарил за поддержку Украины.

"Уверен, ваш огромный опыт и профессионализм окажут чрезвычайно положительное влияние на наращивание динамики развития двусторонних отношений между нашими государствами", - сказал Резников.

Как писала "Страна", Бринк вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины 30 мая.

А 1 июня она сообщила, что вручила верительные грамоты и президенту Владимиру Зеленскому. Бринк также выразила благодарность своей коллеге Кристине Квин за три года в Украине в качестве временной поверенной в делах США.