В ночь на четверг, 9 июня, враг обстрелял территорию Ингульской громады Николаевской области. Продолжаются вражеские удары по Березнеговатской громаде. Погиб один человек, повреждены жилые дома.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

"Николаевская область: ночью - обстрелы в Ингульской громаде. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. Пострадавших и повреждений нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Один человек погиб. Повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

Также в Николаевском районе ночью в результате обстрелов Куцурубской громады в селе Прибужское повреждена линия электропередач, пострадавших нет.

Напомним, ночью враг ударил ракетой по многоэтажке в Новограде-Волынском под Житомиром.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

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