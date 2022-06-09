В ночь на четверг, 9 июня, враг снова нанес удар по Житомирской области. Около часа российская ракета разрушила многоэтажное здание в Новограде-Волынском. Пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Каждое преступление российских военных в Житомирской области должно быть тщательно зафиксировано. В конце концов, все это станет основой для приговора российскому преступному режиму и тем, кто выполняет его приказы", - заявил губернатор.

Напомним, в результате ночного обстрела в Харькове загорелись кафе, магазин и школьная библиотека, есть погибшие.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.