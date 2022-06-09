Утром в четверг, 9 июня, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что в направлении Славянска идут штурмовые действия в районах Богородичного и Долгенького. Враг обстрелял Татьяновку.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Кроме того, противником был нанесен ракетный удар по Краматорску.

По данным Генштаба, был неудачный для противника штурм Тошковки к югу от Лисичанска. Ведутся бои за Роты, Николаевку и Камышеваху в районах Попасной и Светлодарска. В направлении населенного пункта Екатериновка ВСУ также нанесли противнику потери. Враг отошел.

На Харьковском направлении враг с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов, сообщает Генштаб.

На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, ВСУ нанесли противнику значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

На Южнобугском направлении целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех. Противник вел там воздушную разведку беспилотниками. По данным Генштаба, враг планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У".

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника, сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб утром сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.