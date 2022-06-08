Губернатор Луганской области Сергей Гайдай считает, что угрозы окружения луганских сил ВСУ нет.

Об этом он заявил он в интервью "РБК-Украина", обнародованном в среду, 8 июня.

"Я общаюсь с военными, сейчас угрозы окружения нет. Наше командование контролирует ситуацию. Да, она тяжелая, но контролируемая", - сказал Гайдай.

Напомним, позавчера советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что такая угроза существует, и в области может случиться "новый Мариуполь". По его данным, российские войска могут скоро перерезать трассу Бахмут-Лисичанск.

Также сообщалось, что Гайдай не исключает, что ВСУ придется покинуть Северодонецк.

Кроме того, британская разведка сообщала, что РФ атакует "Северодонецкий карман" с трех направлений, при этом, заявляя, что украинская оборона держится.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.