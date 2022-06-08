Американский Институт изучения войны в ночь на 8 июня опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и нанесли удары по украинским позициям в промзоне в течение последних суток. Обстановка в городе остается нестабильной.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Российские войска продолжали наступление на Славянск юго-восточнее Изюма и западнее Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, которая остановила большинство прямых лобовых атак из Изюма, сообщает Институт.

По данным экспертов организации, российские силы, вероятно, пытаются усилить свои операции в районе Северодонецк-Лисичанск как из района Тошковка-Устиновка на юге, так и из района Купянска с северо-запада.

Российские силы начали отвод войск с позиций в Запорожской области, вероятно, либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы, либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области, считают в Институте.

Также сообщается, что 7 июня российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Игулец.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" рассказывала об основных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.