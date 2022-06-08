Украина обменялась с Россией телами погибших военных по формуле 50 на 50.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в своем Facebook.

Обмен произошел на линии фронта в Запорожской области.

Из 50 украинских военных 37 - из Азовстали.

"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко. Из 50 наших защитников 37 – героические защитники Азовстали. Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины. Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, прошлый обмен состоялся 2 июня. Тогда Украина получила тела 160 военнослужащих, из которых 52 человека - погибшие защитники Азовстали.

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Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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