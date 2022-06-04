В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подтвердили, что в Запорожской области на линии фронта ранее произошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.

Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

"В результате переговоров при участии Уполномоченного по вопросам людей, которые пропали без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали, что по данным британской разведки, армия РФ понесла в Украине огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.