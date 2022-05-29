Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 29 мая. Сообщается, что потери противника за время вторжения России в Украину ориентировочно составили 30 150 военных.

Соответствующее сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личного состава – около 30 150 (+150),

танков ‒ 1 338 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12) ед,

артиллерийских систем – 631 (+3) ед,

РСЗО - 203 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов – 207 (+0) ед,

вертолетов – 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),

крылатые ракеты – 116 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 240 (+14) ед,

специальная техника – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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