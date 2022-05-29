Погибли более 30 тысяч военных. Генштаб озвучил потери России в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 29 мая. Сообщается, что потери противника за время вторжения России в Украину ориентировочно составили 30 150 военных.
Соответствующее сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 150 (+150),
- танков ‒ 1 338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 270 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 631 (+3) ед,
- РСЗО - 203 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 207 (+0) ед,
- вертолетов – 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1),
- крылатые ракеты – 116 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 240 (+14) ед,
- специальная техника – 48 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.
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