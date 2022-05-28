Генштаб ВСУ сообщил о потере Россией 30 тысяч военных во время войны с Украиной
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 28 мая. Сообщается, что отметка в тридцать тысяч по потерям личного состава уже достигнута.
Соответствующее сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личного состава - около 30 000 (+250 за сутки) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1330 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед.;
- артиллерийских систем – 628 (+5) ед.;
- РСЗО - 203 (+2) ед.;
- средства ПВО - 93 (+0) ед.;
- самолетов – 207 (+1);
- вертолетов – 174 (+4) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+0);
- крылатые ракеты – 116 (+1);
- корабли/катера - 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед.;
- специальная техника – 48 (+0).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях.
Напомним, война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.
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