Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 28 мая. Сообщается, что отметка в тридцать тысяч по потерям личного состава уже достигнута.

Соответствующее сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личного состава - около 30 000 (+250 за сутки) человек ликвидировано;

танков ‒ 1330 (+8) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед.;

артиллерийских систем – 628 (+5) ед.;

РСЗО - 203 (+2) ед.;

средства ПВО - 93 (+0) ед.;

самолетов – 207 (+1);

вертолетов – 174 (+4) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 503 (+0);

крылатые ракеты – 116 (+1);

корабли/катера - 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 2226 (+0) ед.;

специальная техника – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях.

Напомним, война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и послед.них событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.