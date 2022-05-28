В России формируется "Башкирский батальон" для отправки в Украину.

О создании такого подразделения сообщали на днях российские СМИ. Его собирает ветеран спецназа из Уфы Алик Камалетдинов.

Сегодня в Сети появилась брошюра, где указаны условия контракта при вступлении в это соединение.

Добровольцам "Башкирского батальона" положено от 220 до 250 тысяч рублей (около 95 тысяч гривен) в месяц, по 8 тысяч за каждые сутки ведения активных боевых действий и выплаты за результативность.

В случае гибели семье будет выплачено 12,4 миллионов рублей, при ранении - от трех миллионов.

Сообщается, что это стандартные условия военного контракта в российской армии при согласии ехать воевать в Украину.

Ранее мы рассказывали о том, что воюющим против Украины россиянам обещают платить по 300 тысяч рублей в месяц (почти 135 тысяч гривен).

Также "Страна" сообщала, что в центре Петербурга установлен мобильный пункт приема на контрактную военную службу.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.