Госдума РФ приняла закон об отмене возрастного лимита для контрактников
Госдума России приняла закон, которым предлагается исключить возрастной предел для заключения военного контракта.
Совет Федерации закон уже одобрил.
До сегодняшнего дня первые контракты о прохождении военной службы могли заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы - от 18 до 30 лет.
Напомним, что сейчас российская армия в Украине пополняется, в основном, за счёт контрактников, которым обещают платить до 300 тысяч рублей в месяц.
Также сообщалось, что в Верховной Раде Украины предлагают снять верхний возрастной ценз для контрактников.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.
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