Госдума России приняла закон, которым предлагается исключить возрастной предел для заключения военного контракта.

Совет Федерации закон уже одобрил.

До сегодняшнего дня первые контракты о прохождении военной службы могли заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы - от 18 до 30 лет.

Напомним, что сейчас российская армия в Украине пополняется, в основном, за счёт контрактников, которым обещают платить до 300 тысяч рублей в месяц.

Также сообщалось, что в Верховной Раде Украины предлагают снять верхний возрастной ценз для контрактников.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.