Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о взглядах президента РФ Владимира Путина на войну в Украине после общения с ним по телефону. По его словам, глава Кремля остается привержен своей военной логике и нарративам в отношении Киева.

Как пишет "Укринформ", об этом Нехаммер заявил на пресс-конференции в Вене по результатам беседы с российским президентом.

у У канцлера спросили, изменилась ли позиция Путина по поводу войны в Украине со времени их последнего разговора полтора месяца назад.

"Он все еще находится в своей военной логике и своем нарративе", - ответил Нехаммер.

Он рассказал, что когда в разговоре речь заходила о войне в Украине, Путин пытался перекладывать вину на Запад за глобальные последствия этой войны: "что мы сами, Европа, виноваты в том, что эта ситуация на энергетическом рынке и в продовольственном обеспечении мира вызвана нашими санкциями".

"Я ему указал на то, что не было бы никаких санкций, если бы не было войны", – заявил Нехаммер.

Однако после этого включилась военная логика Путина: он указал на невыполнение Минских соглашений и игнорирование Западом российских интересов. Со своей стороны Нехаммер сказал, что все эти вопросы "надо обсуждать на международном уровне", а не использовать как повод для начала войны и причинения страданий украинцам.

Нехаммер также рассказал, что не обсуждал с Путиным мирное урегулирование в Украине, поскольку это должно происходить только с участием Киева и "нужно учитывать то, чего хочет Украина", которая сейчас является жертвой.

Канцлер отметил, что Австрия - страна с политикой активного нейтралитета, поэтому она "говорит со всеми сторонами конфликта", но одновременно имеет "четкую позицию, когда речь идет о том, кто агрессор".

"Австрия четко позиционирует себя в этом конфликте. Мы стоим на стороне Украины. Мы называем тех, кто ответственен за то, что сейчас идет война: это российская федерация, это российская армия", - заявил Нехаммер.

Как писала "Страна", вскоре после разговора с Нехаммером состоялся телефонный разговор Путина с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном.

В беседе с Шольцем Путин заявил, что готов пойти на разблокировку экспорта зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.