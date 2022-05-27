Появились комментарии итальянской стороны по поводу телефонного разговора 26 мая премьер-министра Марио Драги с президентом России Владимиром Путиным.

Драги заявил, что в разговоре с президентом РФ "не увидел надежды на мир" в Украине.

Как отмечается на сайте правительства Италии, Путин и Драги обсудили "развитие ситуации в Украине, а также усилия по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира".

Ранее "Страна" приводила версию пресс-службы Кремля по поводу состоявшегося разговора Драги и Путина.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.