Российские войска наступают в посёлке Боровском, расположенном юго-восточнее Северодонецка Луганской области.

Об этом написал в своем Фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он предоставил другую информацию о ситуации в области.

В Северодонецке продолжаются тяжелые бои, враг пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией.

На этом фоне украинские войска держат оборону в районе Золотого и Екатериновки.

А в Тошковке российские войска подвинули ВСУ и закрепили свои позиции.

Трасса Лисичанск - Бахмут под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Но возможность эвакуации населения еще не потеряна.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.