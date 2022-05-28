Президент США Джо Байден обвинил Владимира Путина в попытке "стереть с лица земли" украинскую культуру и самобытность, сообщает Washington Post.

Во время вступительной речи перед выпускниками Военно-морской академии США Байден сказал, что Путин "пытается стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа".

Президент США также раскритиковал нападения на украинские больницы, школы и другие гражданские здания.

Байден также сказал, что Путин непреднамеренно "подчинил НАТО всю Европу" - в связи с тем, что Швеция и Финляндия решили вступить в альянс после вторжения России в Украину.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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