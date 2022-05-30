В утреннем отчете британской разведки идет речь о российских потерях на фронте и кадровом голоде среди младшего командного состава.

Соответствующая сводка опубликована в Twitter-аккаунте Минобороны Британии.

Сообщается, что "Россия, вероятно, понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена". Причина в том, что "командиры бригад и батальонов, скорее всего, выдвигаются вперед навстречу опасности, потому что они несут бескомпромиссную ответственность за действия своих подразделений".

Из-за нехватки кадров младшие офицеры руководят тактическими действиями самого низкого уровня. Все это, по данным разведки, "усугубит текущие проблемы в модернизации подхода к командованию и управлению".

Поэтому, считают в разведке, российские батальонные тактические группы, которые воссоздаются в Украине из уцелевших частей, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров.

В качестве примера такой нехватки британцы приводят "локальные мятежи среди российских сил".

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Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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