Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о положении в Украине по состоянию на 18:00 8 июня. По его данным, враг продолжает обстреливать населенные пункты на Донбассе.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях, в рамках очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь, осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах Ходыно, Рыжевки и Великой Писаревки Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Приволья, Северодонецка, Лисичанска, Вороново, Тошковки, Горского и других.

На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении Славянска. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску. Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе Долгенького.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Камышевахи, Врубовки, Николаевки, Семигорья и Нью-Йорка. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Каменки, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Угледара, Никольского и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.

На Южнобугском направлении обстановка осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений сил обороны. Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, штурмовую и армейскую авиацию – в районах Александровки, Княжевки и Новоданиловки.







Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.