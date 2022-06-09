Спасатели рассказали детали ночного обстрела Харькова. Около 23:00 из-за обстрела начались пожары в зданиях кафе, магазина и школьной библиотеки в Новобаварском районе города. Повреждено здание школы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в Фейсбуке.

По данным ГСЧС, предварительно два человека погибли, еще четверо травмированы.

Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров, добавили спасатели.

Кроме того, в ГСЧС добавили, что за сутки выезжали тушить 16 пожаров в городе, произошедших из-за обстрелов.

Напомним, харьковчане вчера сообщили о мощном взрыве около 23:00. Вскоре прогремел еще один. После обстрела в городе пропал телевизионный сигнал.

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