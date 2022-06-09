В ночь с 8 на 9 июня Харьков снова попал под обстрел. Жители города сообщили о мощном взрыве около 23:00. Вскоре прогремел еще один. После обстрела в городе пропал телевизионный сигнал.

Об этом в Facebook сообщил член правления "Суспильного" Дмитрий Хоркин.

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает вещать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", - сообщил Хоркин.

Кроме того, харьковчане сообщали, что в результате обстрела в одном из районов города вспыхнул сильный пожар.

Напомним, ранее в Харькове войска РФ обстреляли жилые дома и уничтожили супермаркет.

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