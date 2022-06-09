В Купянске Харьковской области мэр Геннадий Мацегора 3 июня подписал протокол заседания о создании подконтрольной России "временной гражданской администрации Харьковской области" и избрании ее "руководителя".

Об этом сообщает в Фейсбуке Харьковская областная прокуратура.

Возглавил "ВГА" области бывший заместитель начальника Дергачевского райуправления милиции Виталий Ганчев.

"На указанном мероприятии присутствовали еще шесть человек, которые активно поддерживали создание незаконного органа и подписали протокол заседания", - сообщает прокуратура.

Среди участников "заседания", кроме Мацегоры и Ганчева, были изюмский экс-милиционер Владислав Соколов и житель Казачьей Лопани Максим Губин.

По факту государственной измены прокуратура открыла уголовное производство.

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