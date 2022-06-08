Исполняющим обязанности "председателя правительства ДНР" назначен российский чиновник Виталий Хоценко. До сегодняшнего дня он занимал пост директора департамента министерства промышленности и торговли России.

Ранее Хоценко работал на высоких должностях в регионах РФ. Так, с 2010 года занимал разные посты в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2013 году был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"Назначение граждан России на руководящие должности в "ДНР", видимо, является одним из шагов к предстоящему присоединению", - прокомментировал новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что "глава ДНР" Денис Пушилин подписал указ об отставке "правительства ДНР" и проясняли, с чем это может быть связано.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.