В Донецке "глава ДНР" Денис Пушилин решил вдруг распустить "правительство ДНР".

Он сообщил об отставке "главы правительства" Александра Ананченко.

Освобождение от должности "главы правительства" одновременно влечет за собой и отставку "правительства".

"С чем связано такое решение пока непонятно. Но, учитывая, что все политические и экономические процессы в "ДНР" курируются Москвой, в Кремле, видимо, решили сменить исполнителей "на хозяйстве". Во-первых, в связи с появлением новых задач по захваченным территориям. Во-вторых, из-за смены кураторов - сейчас "ДНР" стали курировать те же люди, что занимаются политикой (первый замглавы АП Кириенко) и стройками (вице-премьер Хуснуллин) внутри самой России. Так что это может быть не последняя отставка в "ЛДНР"", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин сделал несколько заявлений о планах "республики" и России на будущее. Пушилин заявил, что собирается "возродить" футбольную команду "Шахтер" в Донецке и хочет, чтобы она играла в чемпионате России. Также он сказал, что уже ведется работа "со специалистами" по возобновлению работы мариупольских предприятий - "Азовмаш" и меткомбинат имени Ильича.

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.