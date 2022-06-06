В "ДНР" украинским военным из "Азова", взятым в плен в Мариуполе, может грозить смертная казнь.

Об этом Russia Today заявил "министр юстиции ДНР" Юрий Сироватко.

По его утверждению, "азовцев" хотят судить за "случаи убийства мирных жителей с особой жестокостью", которые "исчисляются сотнями, а то и тысячами".

При этом Сироватко заявляет, что военнопленных "кормят и оказывают им медпомощь".

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысяч украинских военных из "Азовстали", и рассказал, что ГУР занимается вопросом их обмена.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.