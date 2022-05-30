Семьи украинских военных, попавших в плен на Азовстали, создадут Совет жен и матерей военнослужащих.

Об этом заявила на брифинге жена военного из полка "Азов" Наталья Зарицкая.

"Этот Совет будет медиатором между родными и властью. Будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей", - сказала она.

Напомним, 20 мая завершился выход украинских военных с Азовстали. Украинские власти заявляли, что это "эвакуация" для обмена и возвращения в Украину. Но до сих пор никого не обменяли. В "ДНР" и России заявляют, что это военнопленные и никаких договорённостей по обмену не было.

Кроме того, в "ДНР" угрожают украинским военным с "Азовстали" смертной казнью.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.