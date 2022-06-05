Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала об условиях в СИЗО "ДНР", где находится ее муж.

"СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода – все нуждается в улучшении. Сейчас мы хотим этот вопрос как можно скорее решить, чтобы Красный Крест привлек как можно больше своих связей, ресурсов, чтобы улучшить все, что сейчас там у ребят", - заявила Екатерина Прокопенко в интервью "УП".

Ранее супруга Прокопенко говорила, что "азовцы" сидят в Еленовской колонии. И условия там "более-менее удовлетворительные".

При этом экс-омбудсмен и бывший нардеп от "Народного фронта" Людмила Денисова заявила, что россияне устроили Бухенвальд (то есть концлагерь с тяжёлыми условиями) в Еленовке, где содержат пленных украинских военных с "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.