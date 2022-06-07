В "ДНР" после ряда скандалов начали менять подходы к мобилизации, которая в отличие от Украины и России, была тотальной и затронула так или иначе практически всех мужчин "республики".

Как тех, кого насильно забрали в "народную милицию" — так и тех, кому пришлось скрываться или окольными путями выезжать за границу.

Мы уже рассказывали, что этот неизбирательный призыв позже стал причиной солдатских бунтов на фронте. Новобранцы жаловались на отсутствие бронежилетов, обучения, нормального питания, медпомощи.

Также набранные подобным образом части не слишком хорошо проявили себя на фронте — под Харьковом ВСУ отбросили их к российской границе.

Но, судя по данным, которые поступают с неподконтрольных территорий Донбасса, ситуация начала меняться сразу по ряду направлений. Как по снабжению мобилизованных, так и в целом по смягчению режима мобилизации.

Переводят на контракт и начинают платить

Мобилизация в "ДНР" и "ЛНР" началась сразу после "признания" Россией территорий и начала "спецоперации". Служить призывали всех подряд, в том числе тех, у кого были серьезные проблемы со здоровьем. Например, с высокой степенью близорукости.

Так называемая бронь, то есть отсрочка для тех, кто работает в сфере жизнеобеспечения, работала частично. То есть если на предприятии работали два инженера одного профиля, то одного разрешали "бронировать", а второго мобилизовали. "Призыв" осуществлялся даже на улице.

С конца февраля и до середины-конца марта, по рассказам мобилизованных, им платили 100% только той заработной платы, которую они получали по месту работы, без каких-либо военных доплат. Затем ситуация изменилась.

Примерно с апреля мобилизованным в "ДНР" начали назначать приличные для "республики деньги. Рядовой — около 100 тысяч рублей (47,4 тысяч гривен), средний офицерский состав — 150–200 тысяч рублей (71 — 95 тысяч гривен). Плюс сохранение оклада по основному месту работу.

Правда, эти деньги не выплачивались вовремя и выдавались с большими задержками.

С мая, сообщают наши источники, мобилизованных стали агитировать на контактную службу.

Там обещают заработные платы еще выше: рядовым — минимум 150 тысяч (71 тысяча гривен), офицерам — около 300 тысяч (142 тысячи гривен). То есть, это уже ближе к российским расценкам для контрактников, которым обещали платить по 300 тысяч рублей.

Служащие в "ДНР" нам сообщили, что те, кто подписал годовой контракт, уже получили первую часть выплат. Контракт предлагают военным действующих подразделений — то есть, уже имеющим боевой опыт. О том, что на них переводят только что мобилизованных, данных нет.

Начались в "республике" и выплаты за ранения и гибель. Обещали их еще с начала боевых действий, но реально платить начали, судя сведениям от наших собеседников в Донецке, тоже только в мае.

Привозят деньги наличными или перечисляют на карту. Сумма — 3 миллиона рублей за ранение и 5 миллионов семьям погибших (около 1,4 и 2,4 млн гривен).

Неизвестно, правда, насколько массово идут эти выплаты и доходят ли до всех, кому положены. "Страна" подтвердила лишь несколько таких случаев. Судя по ним, выплаты начали осуществляться.

Также нам известно, что раненых служащих — и мобилизованных, и контрактников — очень активно "просят" возвращаться на фронт после выздоровления.

Комиссия из Москвы

Лед с выплатами мог тронуться после того, как в мае в Донецк прибыла комиссия российских инспекторов. О ней нам рассказали два разных источника.

Врач одной из донецких больниц сообщил "Стране", что в госпиталь приехали россияне и опрашивают раненых. Уточняют под протокол каждого на предмет того, выдавался ли ему бронежилет и другие элементы защиты. А также как осуществлялся призыв, была ли медкомиссия.

Приезд "ревизоров" из России подтвердил нам и сотрудник одного из "республиканских" ведомств. Связано это, как он считает, с хищениями военной амуниции в "ДНР".

О том, что мобилизованные не обеспечивались должной экипировкой, они рассказывали сами на видеороликах, которые "Страна" уже публиковала.

Многие покупали амуницию — а именно бронежилеты — за свой счет. Кто-то "подсуетился" заранее, купив "броник" в магазине за 20–25 тысяч рублей. Где они, кстати, были в изобилии.

Если же мобилизованный ехал на фронт, питая ложные надежды, что его экипируют там, то приходилось покупать бронежилеты у российских военных примерно за те же деньги (такую историю нам рассказывал на личном примере дончанин, воевавший в Мариуполе).

В городе ходят упорные разговоры о том, что все это присылалось из России в необходимых количествах для раздачи мобилизованным, но было пущено в коммерческий оборот.

Сейчас, по нашим данным, экипировку стали выдавать более массово. Случилось это, утверждает наш собеседник, после массовых жалоб семей мобилизованных на сайт Путина. Не исключено, что после этого в "ДНР" и приехала комиссия из Москвы.

Облегчили выезд из "ДНР"

В конца мая в Донецке пошли слухи, что мужчин призывного возраста и без отсрочки начали выпускать в Россию, куда ранее выезд был закрыт.

45-летний дончанин, пересекавший пункт пропуска Мариновка в последних числах весны, сообщил нам, что ему и другим мужчинам удалось проехать. Несмотря на наличие у них брони от работодателя, ее никто не спросил.

В группах по пересечению границы мнения разделились.

Часть людей утверждает, что мужчин пропускают везде. Некоторые пишут, что "как повезёт". Другие — что "могут возникнуть по вопросу по призыву".

Также сообщают, что "в городе сейчас особо никто не выискивают [для мобилизации], как раньше нет".

Как удалось выяснить, ситуация сейчас следующая. На границе местная "таможня" стала меньше обращать внимание на выезжающих. Многие проезжают без проблем. Но некоторых и "заворачивают" — это зависит от того, на какую смену наткнешься.

Но в целом, шансы пройти границу и выехать из "ДНР" у военнообязанных выросли.

Забрать в армию может военная комендатура, которой на границе нет. Но ее блок-посты находятся по пути следования на кордон. Многие местные силовики зарабатывали на том, что провозили военнообязанных через эти блок-посты, а потом "решали" и на границе, чтобы человек без проволочек ее прошел.

Как стало известно "Стране" расценки на эти услуги в последнее время упали. Если месяц назад это стоило около двух тысяч долларов с человека, то сейчас ценник опустился ниже тысячи.

То есть, мобилизационный режим так или иначе начали ослаблять. По крайней мере для тех, кто еще не служил. Те же, кто служит сейчас, скорее всего продолжат это делать и дальше — демобилизации пока никто не объявляет. А тех, кто выбыл по ранению, настойчиво агитируют возвращаться в строй.

В том числе — заманивая деньгами.

История с мобилизацией в "ЛДНР" показывает лишний раз, что тотальный армейский призыв в этой войне не работает.

Характер боевых действий требует более-менее обученного персонала. О том же говорят нам аналогичные скандалы с украинской теробороной, которую отправляют на фронт без должной подготовки и амуниции.