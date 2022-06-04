Несмотря на сообщения с оккупированных территорий о том, что в "ЛНР" и "ДНР" будут блокировать Viber, мессенджер продолжает работу на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Viber.

"Вчера мы узнали о решении властей временно оккупированных территорий Украины заблокировать Viber на территории Донбасса. Мы категорически против любой блокировки нашего сервиса. Это решение можно воспринять только как очередную попытку запретить источники правдивой информации и ограничить безопасное общение людей в Viber", - говорится в официальном комментарии сервиса.

В Viber считают, что свободное и безопасное общение является основным и жизненно важным правом человека.

"Миллионы людей общаются со своими близкими через Viber. Мы делаем все возможное, чтобы и дальше люди могли поддерживать связь. Вся переписка в Viber полностью зашифрована по умолчанию, сейчас сервис работает без перебоев для всех наших пользователей", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что вчера появилось сообщения, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей - т.н "ЛНР" и "ДНР" заявили, что будут блокировать работу Viber, якобы для защиты информационного пространства.

Также мы рассказывали, что в оккупированной Херсонской области восстановили работу украинских мобильных операторов и интернета.