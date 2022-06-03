В "ЛНР" заблокировали доступ к мессенджеру Viber.

Как утверждает "министерство связи республики", сделали это "из-за его использования противником в военных целях". Также решение объяснили "защитой информационного пространства Луганской Народной Республики".

"Постановлением правительства с 3 июня временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber", - заявили в "правительстве ЛНР".

Ранее в "ЛДНР" заблокировали популярные соцсети Facebook и Instagram.

Как писала "Страна", в России в начале марта был заблокирован доступ к Facebook. А компанию - владельца соцсети Meta признали экстремистской организацией. Под блокировку тогда попал и Twitter. А 14 марта в РФ заблокировали Instagram.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.