В "ДНР" заблокировали Facebook и Instagram из-за "призывов к насилию против русскоязычных"
На неподконтрольной части Донецкой области заблокирован Facebook и Instagram. О решении заблокировать соцсети сообщает "Минсвяязи ДНР".
Причиной этого называют "призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей".
Ранее с аналогичной формулировкой доступ к ресурсам запретили и в России.
Напомним, в РФ заблокированы продукты компании Meta - Facebook и Instagram, а также Twitter.
Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.