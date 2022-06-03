В "ДНР" вслед за "ЛНР" заявили о запрете мессенджера Viber.

Соответствующее "постановление" о запрете мессенджера подписал "глава ДНР" Денис Пушилин.

В "постановлении" сказано, что решение было принято во избежание распространения информации противоправного характера, недостоверной информации гражданского и военного характера, прямых угроз от неустановленных отправителей, пропаганды насилия, информационного и психологического давления, распространения сайтов и программ, которые могут привести к утечке личных данных, мошеннических действий, раскрытию информации о геолокации пользователя через распространение вредоносного программного обеспечения или фишинговых программ, а также во избежание угрозы жизни и здоровью граждан.

Как писала "Страна", в "ЛНР" с 3 июня заблокировали доступ к мессенджеру Viber для защиты информационного пространства.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.