Правительство России запретило государственным СМИ "акцентировать внимание" на продолжительности войны накануне 100 дней с начала вторжения российских войск в Украину. Власти боятся, что россияне заметят, как затянулась анонсированная 24 февраля "спецоперация". Об этом пишет "Медуза" со ссылкой одновременно на четыре источника: государственное медиа, мэрию Москвы, провластное издание, а также в саму администрацию президента России.

По данным издания, такое указание Кремль сделал накануне 3 июня - сотого дня вторжения - для того, чтобы россияне меньше задумывались о том, что за 3 месяца российские войска не смогли добиться значительного продвижения.

В онлайн-трансляциях, посвященных "спецоперации", в провластных таблоидах "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец" действительно указана только текущая дата. В онлайне государственного информагентства ТАСС продолжительность вторжения также не обозначена. Не говорится о ней и в выпусках новостей на Первом канале и канале "Россия 1", а также на главных страницах РИА Новости и русскоязычной версии RT.

"При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего. Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их название ничего не говорит. Это много или мало? Цели "операции" близки или еще нет?" - рассуждает источник "Медузы".

Социологическая компания Russian Field в ходе исследования с 23 по 26 мая выяснила, что 39% респондентов, живущих в России, "устали" от новостей о ходе войны.

Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Медузе" не согласился с мнением о том, что "спецоперация" затянулась: "У подобных операций не может быть четко определенного тайминга". На вопрос о том, были ли из Кремля какие-то указания относительно освещения в СМИ продолжительности войны, Песков не ответил.

В начале мая в Кремле также отвечали на подозрения Лукашенко о затянувшемся конфликте в Украине, объясняя, что "спецоперация" не затянулась, а "идет по графику".

Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия проиграла спецоперацию, но пытается выиграть войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.