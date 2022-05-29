Британские СМИ пишут, что президент России Владимир Путин, возможно, уже мертв и его место занял двойник.

Ссылаясь на "данные разведки", журналисты предполагают, что "смерть Путина" его окружение будет пока скрывать, но уже готовит почву, запуская слухи, что у их лидера рак крови.

"Новости" о замене Владимира Путина двойником начали распространяться несколько лет назад в Украине и России, когда внешность российского президента начала меняться под воздействием возраста. Понятно, что никаких подтверждений этому не было.

Но теперь эту тему подхватили британские СМИ. В то же время слухи о раке у Путина недавно озвучивал американский режиссер Оливер Стоун, который раньше поддерживал Кремль и российскую политику.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что на президента РФ Владимира Путина было совершено неудачное покушение после вторжения в Украину. К нему были причастны выходцы из Кавказа.

Кроме того, по мнению президента Владимира Зеленского, внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять с поста Владимира Путина. Как считает президент, в команде Путина давние прочные связи.

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