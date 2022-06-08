Площадь у посольства США в Москве теперь будет называться "Площадью Донецкой Народной Республики". Об этом свидетельствуют данные голосования на сайте электронных голосований правительства Москвы.

Этот вариант набрал 45% голосов, за такое название проголосовали 124 тысячи человек.

На втором месте оказался вариант "Площадь защитников Донбасса", а за название площади в честь воевавшего на Донбассе Владимира Жоги проголосовали 8%.

Площадь в Пресненскойм районе Москвы находится на пересечении Большого Девятинского переулка и улицы Конюшковской. Ранее эта площадь была безымянной.

Напомним, в Вашингтоне площадь перед посольством России в США спешно переименовали в честь Немцова. А площадь перед российским посольством в Софии получила имя "Героев Украины".

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.