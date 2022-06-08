Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. По итогам они заявили, что необходимо сделать все возможное для экспорта зерна из Украины, особенно морским путем.

Об этом сообщила пресс-служба германского правительства.

Кроме того, стороны поговорили о текущей военной и гуманитарной ситуации в Украине и договорились продолжить обмен мнениями о путях дальнейшей поддержки нашей страны.

Напомним, ранее в Турции заявили о продолжении переговоров по вывозу зерна из Украины. Киев эти разговоры не подтверждает.

Также сообщалось, что Арестович считает, что Россия сорвет переговоры по экспорту зерна из морских портов Украины

Вместе с тем, Данилов заявил, что вопрос с вывозом зерна не решится, пока Украина не будет в безопасности.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.