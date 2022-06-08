Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос с вывозом зерна не будет решен до тех пор, пока Украина не будет в безопасности.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Если вопрос, что наша страна будет в безопасности, не будет решен, никакого зерна никому никуда не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности номер один", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что "вопрос на контроле", потому что "никто не хочет, чтобы в мире был голод". Он также обвинил Россию в том, что она создает искусственные препятствия украинскому экспорту, "для того, чтобы захватывать рынок себе, а потом шантажировать нас из-за нехватки пищи".

Напомним, переговоры России с Турцией по вывозу зерна ведутся. Очередной их этап состоится сегодня. Сообщается, что к переговорам подключена и Украина, но в Киеве этого не подтвердили. Ключевым моментом переговоров является тема с разминированием украинских портов.

Также ранее сообщалось, что США обвинили РФ в продаже ворованного украинского зерна.

Кроме того, мы писали, что Турция планирует покупать у Украины зерно со скидкой более чем в 25%.